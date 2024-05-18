Титов: «В «Спартаке» заменят шесть-восемь футболистов»

Экс-хавбек московского «Спартака» Егор Титов высказался о нынешнем составе «народной команды». Он считает, что по завершении сезона клуб расстанется с шестью-восемью игроками.

«Вы сами увидите, что шесть-восемь футболистов заменят. Будет ротация в «Спартаке». С этим составом максимум пятое-шестое место. Если «Спартак» будет четвёртым, то это будет сенсацией», - передает слова эксперта «Чемпионат».

За два тура до завершения сезона Российской премьер-лиги спартаковцы набрали 46 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке «красно-белые» встретятся с казанским «Рубином».