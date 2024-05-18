Силкин: «Тюкавину по силам заиграть в Европе»

Сергей Силкин, ранее работавший тренером «Динамо», оценил возможный отъезд форварда столичной команды Константина Тюкавина в Европу.

- Он проводит шикарный сезон, сейчас забивает в каждой игре. Не просто же так на него обратили внимание европейские клубы. Ему по силам заиграть в Европе, старательный парень, - цитирует Сергея Силкина «РБ Спорт».

Тюкавин в текущем сезоне провёл за московский клуб 36 игр во всех соревнованиях, записал на свой счёт 17 голов и сделал 10 ассистов на партнёров. Контракт 21-летнего форварда с «Динамо» действует до 2028 года.

Ранее об интересе к Тюкавину сообщалось со стороны «Атлетико».

«Динамо» в этом сезоне борется за золотые медали – коллективу Марцела Лички для того, чтобы выиграть чемпионство, нужно набрать четыре очка в двух оставшихся матчах.