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Силкин: «Тюкавину по силам заиграть в Европе»

18 Мая 2024 • 10:23 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
Через 3 ч. 2 мин.

Сергей Силкин, ранее работавший тренером «Динамо», оценил возможный отъезд форварда столичной команды Константина Тюкавина в Европу.

- Он проводит шикарный сезон, сейчас забивает в каждой игре. Не просто же так на него обратили внимание европейские клубы. Ему по силам заиграть в Европе, старательный парень, - цитирует Сергея Силкина «РБ Спорт».

Тюкавин в текущем сезоне провёл за московский клуб 36 игр во всех соревнованиях, записал на свой счёт 17 голов и сделал 10 ассистов на партнёров. Контракт 21-летнего форварда с «Динамо» действует до 2028 года.

Ранее об интересе к Тюкавину сообщалось со стороны «Атлетико».

«Динамо» в этом сезоне борется за золотые медали – коллективу Марцела Лички для того, чтобы выиграть  чемпионство, нужно набрать четыре очка в двух оставшихся матчах.

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