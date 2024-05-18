Две причины, почему «Спартак» выбрал Станковича главным тренером

«Спартак» объявил, что с нового сезона команду возглавит Деян Станкович. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над подобным выбором «красно-белых».

Выбор от противного

В настоящий момент все понимают, что российские клубы крайне ограничены в выборе главных тренеров. Сейчас в нашу страну не поедут авторитетные специалисты вроде Лучано Спаллетти, Доменико Тедеско или Славена Билича. Точнее чуть иначе. Не поедут тренеры, которые хотят строить карьеру. В Россию могут приехать за деньгами, но тут есть сомнения, насколько наша страна готова конкурировать с Саудовской Аравией или даже условными ОАЭ. Вот в последних работает, например, Эрнан Креспо, который вывел «Аль-Айн» в финал Лиги чемпионов, выбив по ходу турнира и «Аль-Наср» Роналду, и «Аль-Хиляль».

По слухам, «Спартак» пытался получить тренера с именем, в прессе мелькали имена Дэвида Мойеса и Маурицио Сарри. Таким образом, список потенциальных тренеров довольно ограничен. Из авторитетных футбольных стран можно позвать либо наставника, который уже заканчивает и зарабатывает, либо молодого ноунейма, которому нужно с чего-то начинать, либо довольно средних спецов. На первый вариант, видимо, решили не тратиться, второй прошли только что с Гильермо Абаскалем, третий, вероятно, отпал после критики, которая обрушилась после появления слухов о Паскале Янсене. В итоге решили искать специалиста с победным бэкграундом, который готов ехать в Россию. Сербия в этом смысле изначально была лучшим вариантом.

Станкович – авторитет

«Спартак» после Абаскаля, видимо, хотел найти тренера с авторитетом. Все футболисты «красно-белых» знают, кто такой Станкович. Причём серб не просто игрок с большой буквы, выигравший Лигу чемпионов. Он уже и как тренер чемпион нескольких стран. Так или иначе, он, по крайней мере на первоначальном этапе, будет иметь определённую защиту от давления извне. Безусловно, и сами игроки скорее поверят в Станковича, чем в молодого тренера с потенциалом, но без авторитета.

Помимо прочего, Станкович – это имя для потенциальных новичков. Конечно, ради него не поедут звёзды. Однако хорошие сербские игроки вполне могут теперь предпочесть «красно-белых».

Добьётся ли Станкович успеха?

Этого никто сказать, конечно, не может. Серб приезжает с чемпионским бэкграундом. Он побеждал в Сербии с «Црвеной Звездой» и в Венгрии с «Ференцварошем». Однако оба клуба являются сильнейшими в своих странах. В этой ситуации кажется, что оба могли бы завоевать золотые медали и с другим наставником, так что вклад специалиста не очевиден. С другой стороны, «Спартак» по меркам России тоже обладает довольно сильным составом, чтобы большую часть матчей выигрывать на классе. Главный вопрос заключается в том, насколько Станкович сможет выстроить игру, чтобы побеждать «Зенит». Кто-то может привести пример «Сампдории», с которой серб вылетел в Серию В, чтобы усомниться в способностях. Однако коллектив из Генуи всё же имел довольно слабый состав, а кроме того, Станкович его подхватил по ходу сезона и, кажется, ему во многом не хватило опыта.

Что можно сказать наверняка, так это вариативность наставника. Станкович в предыдущих командах использовал разные расстановки. То есть тренер смотрит на подопечных и ищет вариант, который будет подходить под имеющихся исполнителей. Очевидно, что Станкович не из тех, кто просто будет давить авторитетом и верить, что он всё знает лучше всех.

Так или иначе, выбор «Спартака» выглядит логичным и оправданным.

Стала известна зарплата Станковича в «Спартаке»

Роман Андреев