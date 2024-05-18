Корнаухов: «Игрокам «Динамо» невозможно уйти от мысли, что у них есть шанс стать чемпионами»

Олег Корнаухов, известный российский специалист, высказался о давлении, которое оказывается на игроков «Динамо».

- У «Динамо» есть уникальный шанс стать чемпионом. Игроки все это видят и читают, как им ни открещиваться - уйти от этих мыслей невозможно. Это волнение будет мешать им, - передаёт слова экс игрока столичного ЦСКА «Матч ТВ».

Динамовцы за два тура до конца сезона лидируют в таблице, опережая «Зенит» на два очка. Встреча между «Динамо» и «Крыльями Советов» пройдёт 18 мая в Москве, начало – 14:00 по московскому времени. В последнем матче сезона «бело-голубые» отправятся в гости к «Краснодару», встреча пройдёт 25 мая.

За текстовой трансляцией матча «Динамо» - «Крылья Советов» можно будет следить на портале LiveResult.ru.