Бобёр: «Крылья Советов» могут помешать «Динамо» в борьбе за чемпионство»

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался о предстоящем матче 29-го тура РПЛ между самарской командой и нынешним лидером турнирной таблицы «Динамо».

По мнению эксперта, «Крылья Советов» способны помешать «бело-голубым» завоевать чемпионский титул.

«Конечно, «Крылья Советов» могут помешать «Динамо» в борьбе за чемпионство, у самарцев есть шансы на положительный результат», — приводит слова эксперта Legalbet.

Матч «Динамо» — «Крылья Советов» состоится уже сегодня, 18 мая, на домашней арене «бело-голубых». Начало этой игры запланировано на 14:00 по местному времени.