Бубнов сделал прогноз на матч «Спартак» - «Рубин»

Московский «Спартак» сыграет против казанского «Рубина» в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги. Своим мнением по этому матчу поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:0. Игрокам «Спартака» уже нужно проявлять себя перед новым главным тренером. Нужно реабилитироваться перед фанатами. У «Рубина» нет задач. Мм будет трудно найти мотивацию на эту встречу», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч «Спартака» против «Рубина» состоится завтра, 19 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:15 по столичному времени. После 28 туров Премьер-лиги хозяева занимают пятое место в турнирной таблице, а гости находятся на седьмой строчке.