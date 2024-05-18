Агент — о возможной поездке Педро в сборную Бразилии: «Всё будет зависеть от «Зенита»

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Педро, поделился мнением о том, поедет ли 18-летний футболист выступать за молодёжную сборную Бразилии.

Отметим, что сбор национальной команды Бразилии до 20 лет пройдёт с 3 по 11 июня. Однако 2 июня «Зенит» должен будет сыграть в Суперфинале Кубка России против «Балтики».

«Это нужно спрашивать у «Зенита». От меня это не зависит. Педро — игрок «Зенита», всё будет зависеть от них», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Педро провёл за «Зенит» 13 матчей, в которых забил три мяча. В ближайшем 29-м туре РПЛ «сине-бело-голубые» встретятся с «Ахматом». Эта игра состоится завтра, 19 мая, и начнётся она в 19:00 по московскому времени.