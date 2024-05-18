«Зенит» может выкупить нападающего «Локомотива»

Петербургский «Зенит» может оформить выкуп нападающего Вильсона Изидора у московского «Локомотива». За «сине-бело-голубых» 23-летний игрок выступает на правах аренды.

Согласно сведениям «Чемпионата», петербургский клуб может выкупить форварда и отправить его в аренду. Окончательное решение по этой сделке пока не принято.

Изидор пополнил ряды «Зенита» в сентябре прошлого года. В текущем сезоне нападающий принял участие в 26 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и одну голевую передачу. Трудовое соглашение форварда с «Локомотивом» рассчитано до 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в 4,5 миллиона евро.