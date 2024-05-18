Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, что готов к работе и находится в ожидании предложения.

«Тренер без работы не бывает, есть тренер без команды. Когда мы находимся без работы, то занимаемся аналитикой, смотрим матчи, общаемся с журналистами и так далее.

На данный момент, я без команды. Предложений конкретных на данный момент нет. Потому что у нас сейчас такой сезон, где ничего не ясно до последнего тура, поэтому рано об этом сейчас говорить. Я готов к работе, нахожусь в фазе ожидания», — сказал Ташуев.