Рахимов: «Контракт с «Рубином» ещё не подписан»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов сообщил, что пока не продлил контракт с казанским клубом.

Напомним, что действующее соглашение 59-летнего специалиста рассчитано до конца июня нынешнего года. Ранее сообщалось, что Рахимова на посту наставника команды может сменить нынешний рулевой ЦСКА Владимир Федотов.

«Ещё ничего не подписано, но мы постоянно общаемся с руководителями и президентом клуба. Контакт у нас очень хороший. Готовимся к игре и посмотрим дальше», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

Рахимов возглавляет «Рубин» с апреля 2023 года. После 28 туров текущего розыгрыша РПЛ казанцы занимают седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 41 набранное очко.