Титов рассказал, в чём секрет «Динамо»

Экс-футболист московского «Спартака», а ныне эксперт Егор Титов поделился мыслями относительно лидерства столичного «Динамо» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«Секрет «Динамо», наверное, в Личке. Он играл в интересный футбол в «Оренбурге». В атакующий футбол: команда забивала много и пропускала немало. Но было интересно смотреть», - передает слова эксперта «Чемпионат».
После 28 туров чемпионата страны «Динамо» набрало 53 балла и занимает первое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке подопечные Марцела Лички на домашнем стадионе встретятся с самарскими «Крыльями Советов».
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