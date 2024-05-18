Семшов: «Если мы хотим крутую развязку в последнем туре, то «Краснодар» должен обыгрывать «Сочи»

Игорь Семшов, в прошлом выступавший за «Динамо», высказался о предстоящем матче, в котором «Краснодар» в гостях встретится с коллективом Роберта Морено.

Бывший игрок «бело-голубых» хочет, чтобы в последнем туре РПЛ была интрига, для этого «быкам» нужно побеждать сочинцев. В 30-м туре чемпионата «Краснодар», напомним, примет «Динамо», которое лидирует в таблице.

- Фаворит, безусловно, «Краснодар», который борется за чемпионство. Если мы хотим крутую развязку в 30‑м туре, то, конечно, «Краснодар» должен обыгрывать «Сочи», - передаёт слова Семшова «Матч ТВ».

«Краснодар» с 50 баллами располагается на третьей строчке за два тура до финиша, «Сочи», у которого 23 очка, находится на последнем месте и борется за сохранение прописки в РПЛ. Игра пройдёт в субботу, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по столичному времени.