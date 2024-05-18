Бывший вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Тукманов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал лучшего футболиста сезона.

«Я считаю, что Сперцян и Тюкавин являются двумя футболистами, которых реально можно назвать лучшими игроками сезона. Тюкавин был и в прошлом сезоне на первых ролях, а в этом он уже показал, что в ближайшее время может стать лидером в «Динамо», — сказал Тукманов.

Сперцян в составе «Краснодара» сыграл 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года, а трансферная стоимость составляет 18 млн евро.

Тюкавин сыграл 36 матчей во всех соревнованиях, 21-летний форвард забил 17 мячей и отдал 10 голевых передач. Контракт Тюкавина с «бело-голубыми» в этом сезоне был продлён до 2028 года, а его стоимость на трансферном рынке составляет 12 млн евро.