Стало известно, от кого зависит будущее Васютина в «Зените»

В петербургском «Зените» пока не приняли окончательного решения о будущем вратаря команды Александра Васютина.

«Многое будет зависеть от того, останется ли в команде Михаил Кержаков», - рассказал источник «Чемпионата».

Васютин – воспитанник футбольной академии «сине-бело-голубых». Трудовое соглашение вратаря с петербургским клубом рассчитано до лета нынешнего года.

В сезоне-2023/2024 Александр принял участие в пяти поединках «Зенита», в которых попустил семь голов. По итогам 28 туров чемпионата страны питерцы с 51 очком занимают второе место в турнирной таблице.