В «Зените» приняли решение по Кержакову

Боссы петербургского «Зенита» планируют подписать новое трудовое соглашение с вратарем команды Михаилом Кержаковым.

«В случае ухода Михаила клубу придётся экстренно заходить на рынок вратарей, а вариантов заведомо сильнее Кержакова особо нет», - говорится на страницах «Чемпионата».

Михаил – воспитанник академии петербургского клуба. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает грядущим летом.

В текущем сезоне вратарь провел 23 встречи, в которых пропустил 19 голов. По итогам 28 туров Премьер-лиги «сине-бело-голубые» с 51 очком занимают второе место в турнирной таблице.