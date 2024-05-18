Титов дал совет Тюкавину по трансферу в Европу

Экс-игрок столичного «Спартака» Егор Титов поделился мнением о потенциальном трансфере нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в Европу.
«У нас кто-то сверкнул и сразу его отправляют. Так было с Захаряном. Сейчас так происходит с Тюкавиным. Если у него будет предложение и будет возможность уехать, то надо ехать», - передает слова Титова «Чемпионат».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 21-летний форвард провел 28 матчей, в которых отметился 15 забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Трудовое соглашение Тюкавина с «бело-голубыми» рассчитано до середины 2028 года. Его трансферный ценник – 12 миллионов евро.
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