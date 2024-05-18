Титов: «Хочется, чтобы в РПЛ остались все»

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Егор Титов не хочет, чтобы какие-то клубы вылетели из Премьер-лиги по итогам нынешнего сезона.

«Не понимаю, кто должен вылететь. Мы видим, как «Сочи» прибавил, как великолепно играет «Балтика». Хотелось бы, чтобы остались все, но по спортивному принципу две команды вылетят», - передает слова Титова «Чемпионат».

После 28 туров последнее место в турнирной таблице занимает «Сочи» с 23 набранными баллами. На предпоследней позиции располагается калининградская «Балтика» (26). Выше находятся воронежский «Факел» и екатеринбургский «Урал», на счету этих клубов по 29 очков.