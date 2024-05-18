Бубнов назвал точный счёт матча «Ахмат» - «Зенит»

Бывший защитник московского «Спартака», а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов поделился мнением о встрече грозненского «Ахмата» и петербургского «Зенита» в рамках 29-го тура Премьер-лиги.
«1:2. Любая потеря очков может стать для «Зенита» приговором. Сейчас всё в руках «Динамо». Ставлю на «Зенит» только из-за того, чтобы до последнего тура сохранилась интрига в борьбе за чемпионство», - передает слова Александра Sportbox.
Поединок «Ахмата» против «Зенита» состоится в воскресенье, 19 мая, на стадионе в Грозном. Начало встречи запланировано в 19:00 по московскому времени.
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