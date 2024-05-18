Бубнов назвал точный счёт матча «Ахмат» - «Зенит»

«1:2. Любая потеря очков может стать для «Зенита» приговором. Сейчас всё в руках «Динамо». Ставлю на «Зенит» только из-за того, чтобы до последнего тура сохранилась интрига в борьбе за чемпионство», - передает слова Александра Sportbox.