Бубнов предсказал точный счёт матча «Локомотив» - «Факел»

Московский «Локомотив» на своем поле примет воронежский «Факел» в поединке 29-го тура чемпионата России. Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на это противостояние.

«2:0. Потенциал «железнодорожников» гораздо выше. Москвичи могут побороться за бронзовые медали. Команда Галактионова играет на домашнем поле, соперники же на выезде выглядят слабее, чем в Воронеже», - передает слова Александра Sportbox.

Матч «Локомотива» и «Факела» состоится в субботу, 18 мая. Начало встречи запланировано в 16:30 по московскому времени. Хозяева занимают четвертое место в таблице, а гости – 11-е.