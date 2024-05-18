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Бубнов назвал победителя матча «Динамо» - «Крылья Советов»

18 Мая 2024 • 07:13 Комментировать

В рамках 29-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» на своем поле примет самарские «Крылья Советов». Об этом поединке поделился мнением футбольный эксперт Александр Бубнов.

«2:1. Московский коллектив имеет хорошие шансы уже в этом туре оформить чемпионство. «Динамо» сейчас явно сильнее во всех линиях. Конечно, «Крылья» упрутся, но это им не поможет», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч «Динамо» - «Крылья Советов» состоится сегодня, 18 мая, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Хозяева занимают первое место в турнирной таблице, а гости – восьмое.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Динамо Москва Александр Бубнов ещё теги
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