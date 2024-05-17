Агент Дркушича заявил об интересе к защитнику от зарубежных клубов

Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица рассказал о том, что его клиентом интересуются клубы за пределами России.

«К Ване действительно есть интерес из России, но в то же время есть интерес и от зарубежных команд. Я не готов назвать клубы», - говорит Ратковица «РБ Спорт», добавив, что для начала нужно дождаться окончания футбольного сезона.

Напомним, ранее сообщалось, что Дркушичем заинтересовались три московских топ-клуба, а именно ЦСКА, «Спартак» и «Динамо». Сам Ваня не против продолжить свою карьеру на просторах России.

За «Сочи» 24-летний словенец выступает уже с 2022 года.