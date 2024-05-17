Игрок «Зенита» вызван в молодёжную сборную Бразилии

Педро, форвард петербургского клуба, получил приглашение в молодёжную сборную Бразилии.

Список из 25 футболистов, получивших вызов, опубликован на официальном сайте Федерации футбола Бразилии. Сборная будет готовиться к молодёжному чемпионату Южной Америки.

18-летний бразилец выступает за «сине-бело-голубых» с зимы этого года, до этого он играл за «Кортинтианс» на своей родине. Сумма трансфера составила девять миллионов евро, а контракт действует до 2028 года. Форвард принял участие в 13 матчах за «Зенит», в которых трижды поразил ворота соперников. Трансферная стоимость футболиста составляет семь млн евро.