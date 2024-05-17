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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Московские топ-клубы заинтересовались лидером «Сочи» слухи

17 Мая 2024 • 22:55 Комментировать

Московские топ-клубы, а именно ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» заинтересовались одним из игроков центра обороны стоящего на вылет «Сочи».

Как сообщает «Чемпионат», речь идёт об игроке сборной Словении и капитане сочинцев Ване Дркушиче. Все три клуба запрашивали у «Сочи» информацию по возможному трансферу оборонца.

Тем не менее, ни один из клубов пока не выходил к «Сочи» с прямым предложением. Идёт процесс «прощупывания» ситуации. Сам же футболист, добавляет источник, не видит проблем в том, чтобы остаться в России и дальше.

«Сочи», напомним, с 23 баллами занимает 16 место таблицы. Отставание от зоны стыковых матчей за два тура до конца сезона РПЛ весомое – шесть очков. Но формально южане ещё не вылетели.

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