Московский «Спартак» намерен увеличить оклад защитника ЦСКА Матвея Лукина в три раза, если тот перейдёт в стан «красно-белых». Об этом в телеграм-канале пишет инсайдер Иван Карпов.

«Зарплата Лукина: 2 млн руб. в месяц. ЦСКА готов предложить 3 млн руб. и лесенку с понятным ростом за сыгранные матчи. «Спартак» сразу предлагает оклад в 7 млн руб. в месяц. Сторона же игрока в лице агента Бердышева хочет получить зарплату на уровне Дивеева: по давней информации Карпа, это в районе 12-13 млн руб.», - пишет Карпов.

Контракт Лукина с ЦСКА действует ещё год. Он рассчитан до конца следующего сезона.

«Спартак» нацелен обескровить ЦСКА