Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил борьбу за золотые медали в Российской премьер-лиге.

- Борьба за первое место обострилась. «Динамо» почувствовало вкус побед и поменялось ролями с «Зенитом», от которого теперь не всё зависит. «Динамо» вполне по силам набрать четыре очка в матчах с «Крыльями Советов» и «Краснодаром». Тем более динамовцы в двух последних турах вырывали победы в концовках, то есть у них в раздевалке всё в порядке и командный дух есть. Там все заряжены этой борьбой и нацелены на чемпионство.

«Краснодар», я думаю, за чемпионство уже не поборется. «Сочи» сейчас на подъёме: если бы они не упустили досадно пару игр, имели бы больше шансов зацепиться за стыки. Судя по тому, в каких состояниях находятся команды, вряд ли «Краснодар» выиграет у «Сочи». Не видно, за счёт чего «Краснодар» может реализовать свои математические шансы стать чемпионом, не просматривается у него соответствующего стержня – сказал Селин.

«Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ по итогам 28 туров. «Зенит» набрал на два очка меньше, «Краснодар» – на три.