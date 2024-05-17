Гранат: «Сербским тренерам проще в России из-за менталитета»

Владимир Гранат, бывший защитник московского «Динамо» и сборной России положительно оценил приход в столичный «Спартак» Деяна Станковича. Специалист, а в прошлом очень знаменитый полузащитник будет тренировать «красно-белых» со следующего сезона.

«У нас с ними одинаковый менталитет, плюс-минус. В этом плане тренерам из Сербии попроще в России, русских они больше понимают и знают», - говорит Гранат «Чемпионату».

Как добавил эксперт, назначение Станковича стало для него полной неожиданностью, ведь разговоров об этом совсем не было.

«А тут звезда мирового футбола. И в тренерстве у него есть достижения, что очень круто», - заключил Гранат.