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Тарханов рассказал, почему уход Антона Миранчука ослабит «Локомотив»

17 Мая 2024 • 21:32 Комментировать

После текущего сезона весьма вероятен уход из столичного «Локомотива» Антона Миранчука, одного из старожилов всего клуба. Александр Тарханов, футбольный тренер предположил, как уход Антона может ослабить «Локомотив».

«Его уход станет потерей. Он техничный игрок, может и эпизод решить в одиночку, и момент создать благодаря мастерству. Такие как он игроки всегда очень ценятся», - говорит Тарханов для «РБ Спорт».

В текущем сезоне в 36 матчах за «Локо» Антон сумел забить семь голов и оформить шесть голевых передач. Его контракт с московским клубом подойдёт к концу по окончании сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Антон Миранчук
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