Сёмин рассказал, кто станет лучшим тренером сезона РПЛ

Знаменитый футбольный тренер Юрий Сёмин поделился своими мыслями по поводу того, кто по итогу сезона в Российской премьер-лиге станет лучшим тренером.

«Лучшим тренером сезона станет тот, кто выиграет золото. Лучшим футболистом тоже станет игрок из победившей в чемпионате команды», - делится Юрий Павлович с «РБ Спорт».

За чемпионство сражаются на финишной прямой три команды – «Динамо», «Зенит» и «Краснодар», у команд перед двумя оставшимися турами 53, 51 и 50 баллов соответственно. В 29 туре «Динамо» сыграет дома с «Крыльями», «Зенит» сыграет в гостях с «Ахматом», и «Краснодар» - с «Сочи».