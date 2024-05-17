Тороп успешно прооперирован, впереди у вратаря – полное восстановление

Получивший травму лица голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп прооперирован.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», операция успешно прошла в университетской больнице МГМСУ.

«По словам источников, операция длилась около часа и никаких изменений не произошло. Впереди у вратаря - полное восстановление», - пишет канал.

Напомним, что Тороп получил перелом лицевой гости после столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в матче Кубка России, который прошёл в среду. Инцидент случился в первом тайме матча, сразу после столкновения Владислав был заменён.

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