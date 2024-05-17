Паршивлюк высказался о шансах «Динамо»: «На бумаге это так»

Игрок обороны «Динамо» Сергей Паршивлюк выразил надежду, что московскому клубу удастся стать чемпионом по итогам сезона РПЛ.

«На бумаге это так, но на них ничего не давит. У них хорошая команда, которая умеет играть в футбол. Они будут играть за свое имя, за свой город, поэтому будет тяжелая игра. Но мы знаем, за что боремся, так что должны приложить все усилия, чтобы забрать 3 очка», — приводит слова Паршивлюка официальный сайт клуба.

В субботу команда Марцела Лички примет «Крылья Советов», в последнем туре «Динамо» сыграет на выезде с «Краснодаром». «Бело‑голубые» с 53 очками лидируют в таблице РПЛ, у идущего вторым петербургского «Зенита» 51 очко. «Краснодар» располагается на 3‑й строчке с 50 очками.