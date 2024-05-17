Точилин высказался о предстоящей игре «Динамо» с «Крыльями Советов»

Александр Точилин, в прошлом игрок «бело-голубых», дал свой комментарий о предстоящей игре столичной команды против «Крыльев Советов».

Специалист считает, что самарский коллектив может доставить неудобства команде Марцела Лички.

- В первую очередь «Динамо» могут помешать «Крылья». Мне кажется, что «Крылья» не совсем удобный соперник для «Динамо». Понятно, что Самара на сегодняшний день не решает особо никаких турнирных задач, но против «Динамо» они будут мотивированы показать свой лучший футбол, - цитирует экс-футболиста «Динамо» «Чемпионат».

«Динамо» набрало в 28 матчах 53 очка и за два тура до конца лидирует в таблице, для победы в чемпионате московскому клубу нужно набрать четыре очка в предстоящих матчах.