Эльвин Керимов: «Многие игроки «Спартака» росли на играх Станковича»

Эльвин Керимов, футбольный комментатор высказался о Деяне Станковиче, который стал самой обсуждаемой персоной в российском футболе в последние сутки. А всё потому, что сербский тренер возглавит «Спартак» с нового сезона.

«Многие игроки «Спартака» росли на играх Станковича, они видели эту звезду. В своё время один из лучших полузащитников. Как тренер Деянтолько пытается сделать себе имя, он хорошо поработал с «Црвеной Звездой», - делится Керимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В качестве очевидного плюса Станковича Керимов назвал то, что он серб, а значит, может легче научиться говорить по-русски со временем.

«Абаскаля ругали еще до назначения, спрашивали, кто это», - добавляет Керимов.