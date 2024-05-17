Пименов: «С Ивичем «Краснодар» бы доехал до чемпионства»

Руслан Пименов, бывший российский форвард в сослагательном наклонении порассуждал о «Краснодаре». В марте руководство «быков» уволило с поста главного тренера серба Владимира Ивича, с которым у руля в первой части сезона клуб долгое время был первым.

«Не в обиду Мусаеву. Ошибка в чём: «Краснодар» играл не так красиво, как в прошлые годы, но Ивич давал результат. С такими ошибками «Зенита» могли доехать до чемпионства. Но пару осечек — его сразу убрали», - говорит Пименов «Чемпионату».

Как добавил Пименов, сейчас в «быки» демонстрируют красивый футбол, но лишь на третьем месте таблицы.