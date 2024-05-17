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Джабер не интересен «Спартаку», у клуба есть более сильные кандидаты в полузащиту эксклюзив

17 Мая 2024 • 20:09 Комментировать

Московскому «Спартаку» не интересен Махмуд Джабер, полузащитник «Маккаби» из Хайфы. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Как сообщает наш источник, у столичного клуба в списках по усилению полузащиты есть куда более качественные игроки.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Деян Станкович, новый главный тренер «красно-белых» может пригласить на будущий сезон в команду именно Джабера. В нынешнем сезоне он провел за свой клуб 39 матчей во всех турнирах, в них ему удалось забить один мяч и отдать три результативные передачи. Футболист находится в самом расцвете сил – ему 24 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Маккаби Хайфа Махмуд Джабер ещё теги
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