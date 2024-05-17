Московскому «Спартаку» не интересен Махмуд Джабер, полузащитник «Маккаби» из Хайфы. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Как сообщает наш источник, у столичного клуба в списках по усилению полузащиты есть куда более качественные игроки.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Деян Станкович, новый главный тренер «красно-белых» может пригласить на будущий сезон в команду именно Джабера. В нынешнем сезоне он провел за свой клуб 39 матчей во всех турнирах, в них ему удалось забить один мяч и отдать три результативные передачи. Футболист находится в самом расцвете сил – ему 24 года.