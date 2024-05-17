Колыванов: «В Италии неплохо, но в России всё равно лучше всех»

Экс-игрок «Фоджи» Игорь Колыванов рассказал о схожестях и отличиях между Россией и Италией. Колыванов играл в Италии с 1991 по 2001 год.

«И в Италии, и в России хорошо развита культурная жизнь. Много прекрасных вещей как у нас, так и там. Везде интересно. В Италии многое запомнилось, например, Ватикан. Можно перечислять всё что угодно. В России тоже полно достопримечательностей. Тот же Эрмитаж или галереи», - приводит слова бывшего футболиста издание Sport24.

Стоит напомнить, что российские клубы и сборные отстранены от международных турниров.из-за политической ситуации.