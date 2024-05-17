Кечинов: «Уверен, что «Спартак» не будет держать у себя четырёх нападающих»

Валерий Кечинов, в прошлом игрок «красно-белых», высказал мнение, что летом столичной команде нужно расстаться с некоторыми нападающими.

- Уверен, что четырех нападающих клуб держать не будет, поэтому с кем-то придется попрощаться. Возможно «Спартак» продаст одного, а может сразу и двух нападающих, - цитирует бывшего футболиста «красно-белых» «Спорт-Экспресс».

Напомним, летом в «Спартак» из аренды в других клубах должны вернуться два форварда – Шамар Николсон и Кейта Бальде.

Вчера «Спартак» сообщил имя главного тренера – им стал серб Деян Станкович, контракт с ним рассчитан на два года, а свою работу в клубе специалист начнёт со следующего сезона.