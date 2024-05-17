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Аленичев ответил, сможет ли «Динамо» удержать первую строчку

17 Мая 2024 • 19:47 Комментировать
Локомотив Москва
...
Факел
1 1.77 X 3.70 2 5.00
Через 19 ч. 38 мин.

Дмитрий Аленичев, бывший тренер ряда российских клубов, оценил шансы «Динамо» на золотые медали в этом сезоне.

Динамовцы за два тура до конца сезона идёт на первой строчке, оторвавшись от «Зенита» на два очка. Впереди «Динамо» ждут матчи против «Крыльев Советов» и «Краснодара».

- Если «Краснодар» не воспользуется этим шансом, то «Динамо» вполне по силам выиграть оставшиеся две игры и стать чемпионом. Впрочем, я бы не стал говорить, что всё решено, - передаёт слова российского тренера Metaratings.ru.

В субботу «бело-голубые» дома примут «Крылья Советов», матч начнётся в 14:00 по столичному времени.

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