Петржела: «У «Спартака» есть всё необходимое для борьбы с «Зенитом» в новом сезоне»

Властимил Петржела, бывший главный тренер питерского «Зенита» оценил приход Деяна Станковича на пост главного тренера московского «Спартака». Об этом пресс-служба «красно-белых» официально объявила в минувший четверг, 16 мая.

«Станковича как тренера я, к сожалению, не знаю. Но «Спартак» обладает отличной командой, кто тренер – не важно. У них есть всё для борьбы с «Зенитом» за титул, «Зенит» уже не такой незыблемый», - говорит Петржела телеканалу «Матч ТВ».

Ранее о Станковиче для нашего сетевого издания высказался Саша Маркович, бывший партнёр Деяна по команде.

К своим обязанностям Станкович приступит со следующего сезона.