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Силкин: «У бразильцев из «Зенита» нет мотивации, они считают, что они лучше других»

17 Мая 2024 • 19:28 Комментировать
Ахмат
...
Зенит
1 6.80 X 4.20 2 1.50
19.05 19:00

Известный российский тренер Сергей Силкин, ранее возглавлявший «Динамо», поделился мнением о неудачных результатах «Зенита» в последних матчах.

Силкин предположил, что после отъезда Малкома в Саудовскую Аравию остальные легионеры петербургской команды не выкладываются на полную.

- Не кажется, что нынешние легионеры «Зенита», бразильцы, будто бы уже наигрались в России? Да, мотивации у них нет. Они считают, что они лучше других, а на самом деле, оказывается, что не лучше, - передаёт слова Силкина Vrpognoze.ru.

Команда Семака в этом сезоне набрала в 28 матчах 51 очко и находится на второй позиции в таблице за два тура до конца сезона.

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