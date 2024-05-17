Силкин: «У бразильцев из «Зенита» нет мотивации, они считают, что они лучше других»

Известный российский тренер Сергей Силкин, ранее возглавлявший «Динамо», поделился мнением о неудачных результатах «Зенита» в последних матчах.

Силкин предположил, что после отъезда Малкома в Саудовскую Аравию остальные легионеры петербургской команды не выкладываются на полную.

- Не кажется, что нынешние легионеры «Зенита», бразильцы, будто бы уже наигрались в России? Да, мотивации у них нет. Они считают, что они лучше других, а на самом деле, оказывается, что не лучше, - передаёт слова Силкина Vrpognoze.ru.

Команда Семака в этом сезоне набрала в 28 матчах 51 очко и находится на второй позиции в таблице за два тура до конца сезона.