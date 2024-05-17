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Силкин: «После увольнения Ивича встряхнуть игроков «Краснодара» не получилось»

17 Мая 2024 • 19:22 Комментировать
Сочи
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Краснодар
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Через 22 ч. 8 мин.

Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин дал свой комментарий о тренерской перестановке в «Краснодаре».

Напомним, «быки» ушли на зимнюю паузу, находясь на первой позиции в таблице. В весенних матчах «Краснодар» потерял очки в нескольких матчах и вылетел из Кубка России, после чего Владимир Ивич был уволен из клуба. Вместе него команду возглавил Мурад Мусаев, ранее уже работавший с краснодарской командой.

- Назначение Мусаева последовало после того, как «Краснодар» неудачно провел пару игр после рестарта. Это делалось в первую очередь для того, чтобы встряхнуть игроков. Но такое впечатление, что встряхнуть не удалось. Поначалу вроде бы и неплохо было, но перестали забивать совсем, - передаёт слова российского тренера Vprognoze.ru.

«Быки» на данный момент продолжают участвовать в чемпионской гонке, в их активе 50 баллов и третье место в таблице за два тура до конца сезона.

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Краснодар Сергей Силкин Владимир Ивич Мурад Мусаев ещё теги

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