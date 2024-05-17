Силкин объяснил, почему «Динамо» - главный претендент на чемпионство в РПЛ

Сергей Силкин, бывший главный тренер московского «Динамо» считает «бело-голубых» за два тура до финиша сезона в Российской премьер-лиге главными претендентами на чемпионство.

«Динамо» лидирует, они – главные претенденты на чемпионство. Но у всех команд по две игры. А ещё «Крылья» всегда не самый удобный для «Динамо» соперник. Игроки «Динамо» должны понимать, куда забрались и на какое место», - говорит Силкин Vprognoze.ru.

Напомним, что динамовцы с 53 баллами занимают чистое первое место таблицы. Но лишь на два очка отстаёт «Зенит», а на три ещё один претендент на золотые медали – «Краснодар».