Александр Мостовой оценил шансы «Динамо» на чемпионство

Александр Мостовой, в прошлом выступавший за «Спартак» и национальную сборную России, высказался перед матчем между «Динамо» и «Крыльями Советов».

Коллектив Марцела Лички за два тура до конца чемпионата занимает первую позицию в таблице, отрыв от идущего вторым «Зенита» составляет два очка. Чтобы гарантировано обеспечить себе первое место по итогам сезона, «бело-голубым» в двух матчах нужно набрать два балла.

- Думаю, 50 на 50, что «Динамо» станет чемпионом в предстоящем туре. Не совсем верится, что «Краснодар» и «Зенит» проиграют свои матчи. Для «Динамо» игра с «Крыльями» - это матч жизни, - передаёт слова Мостового «Чемпионат».

«Бело-голубые» примут самарскую команду в субботу, арбитр даст стартовый свисток в 14:00 по столичному времени.

«Динамо» возглавляет таблицу РПЛ, набрав в 28 матчах сезона 53 балла, следом идут «Зенит» и «Краснодар», у которых 51 и 50 очков соответственно.