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Колыванов: «Крылья Советов» приложат все усилия, чтобы испортить «Динамо» настроение»

17 Мая 2024 • 19:09 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
Через 17 ч. 12 мин.

Игорь Колыванов, ранее работавший в ряде российских клубах, дал свой комментарий о предстоящем матче РПЛ, в котором «Динамо» у себя дома примет «Крылья Советов».

Матч пройдёт в субботу, арбитр даст стартовый свисток в 14:00 по столичному времени.

- «Динамо» последние матчи выигрывает на зубах. Мне кажется, завтра будет подобный матч. «Крылышки» приложат все усилия, чтобы испортить настроение «Динамо», - цитирует российского специалиста «Чемпионат».

Команда Марцела Лички возглавтяет таблицу РПЛ, набрав в 28 матчах сезона 53 балла, следом идут «Зенит» и «Краснодар», у которых 51 и 50 очков соответственно.

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