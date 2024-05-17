Игрок «Зенита» высказался о новом главном тренере «Спартака»

Страхиня Эракович, игрок петербургского клуба, оценил назначение своего соотечественника Деяна Станковича в «Спартак».

Вчера столичный клуб объявил, что с нового сезона Станкович, бывший рулевой «Ференцвароша», будет новым главным тренером команды.

- Кто для меня стал важной фигурой в моём становлении? Сразу назову Станковича, который и доверил мне место в основном составе «Звезды». Всегда помогал мне, даже доверял капитанскую повязку, когда мне был 21 год, причем в еврокубках, - передаёт слова защитника «Зенита» «Спорт День за Днем».

Отметим, что контракт сербского тренера с московской командой будет действовать два года. До конца этого сезона «Спартаком» продолжит руководить Владимир Слишкович, который, к слову, останется в штабе Станковича.