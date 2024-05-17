Ивич не заменит Станковича в «Ференцвароше»

Венгерский топ-клуб, «Ференцварош» в последние дни официально остался без главного тренера. Деян Станкович, занимавший пост, продолжит карьеру в московском «Спартаке».

После ухода Станковича из венгерской команды СМИ писали о том, что заменит Деяна ныне свободный Владимир Ивич. Однако это не так, уверен Иван Карпов, футбольный инсайдер.

«Клуб ещё недели назад сделал предложение Владимиру, но тот отказался — его не устроили условия договора», - пишет Карпов в телеграм-канале.

Владимир Ивич остался без работы в середине минувшего марта, когда покинул пост главного тренера «Краснодара».