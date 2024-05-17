Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ивич не заменит Станковича в «Ференцвароше»

17 Мая 2024 • 19:00 Комментировать

Венгерский топ-клуб, «Ференцварош» в последние дни официально остался без главного тренера. Деян Станкович, занимавший пост, продолжит карьеру в московском «Спартаке».

После ухода Станковича из венгерской команды СМИ писали о том, что заменит Деяна ныне свободный Владимир Ивич. Однако это не так, уверен Иван Карпов, футбольный инсайдер.

«Клуб ещё недели назад сделал предложение Владимиру, но тот отказался — его не устроили условия договора», - пишет Карпов в телеграм-канале.

Владимир Ивич остался без работы в середине минувшего марта, когда покинул пост главного тренера «Краснодара».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Владимир Ивич
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу Названы три команды, с какими хочет поработать Хаби Алонсо «Реал» расстанется с нападающим - названо имя Мане может перейти в испанский клуб - известно название Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон разозлился на Гвардиолу – названа причина 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Звезда «Реала» Винисиус признался, как относится к Беллингему «Если бы не он, «Арсенал» стал бы чемпионом»: Гвардиола похвалил игрока «Манчестер Сити» Лунин или Куртуа: Анчелотти решил, кто сыграет за «Реал» в финале Лиги чемпионов Стало известно, где будет играть Беллингем после трансфера Мбаппе в «Реал»
«Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Тоттенхэм» не помог «Арсеналу»: Холанн забил два и «Манчестер Сити» взлетел на первую строчку АПЛ Аллегри: «Если я уйду из «Ювентуса», то оставлю после себя сильную команду» ​Левандовски может получить «Золотой мяч»
Спортивные новости
Бой между Минеевым и Исмаиловым официально анонсирован «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Каролину» и вышел в финал Восточной конференции НХЛ Пивоварова: Пока не вижу, чтобы кто-то из наших теннисисток мог обыгрывать топ-3 ракетки мира Пивоварова оценила выступление российских теннисистов на «Мастерсе» в Риме Алексей Тищенко поделился ожиданиями от боя между Усиком и Фьюри Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
18.05.24 в 14:00
Динамо Москва Динамо Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.70 4.10 4.60
Видео
18.05.24 в 16:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Факел Факел
1.85 3.55 4.35
Видео
18.05.24 в 19:00
Сочи Сочи
Краснодар Краснодар
4.35 3.65 1.82
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Мая
19:09 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Крылья Советов» приложат все усилия, чтобы испортить «Динамо» настроение»
19:04 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» высказался о новом главном тренере «Спартака»
19:00 · Россия. Премьер-лига
Ивич не заменит Станковича в «Ференцвароше»
18:53 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Хочется, чтобы футбол наказал «Краснодар» и «Зенит»
18:51 · Россия. Премьер-лига
Латышонок близок к переходу в «Зенит» слухи
18:41 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Главное, чтобы Станкович и руководство были единым механизмом»
18:30 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис признался, что его приятно удивила игра Тюкавина
18:27 · Россия. Премьер-лига
Саша Маркович: «Станкович максималист, он требует максимум от себя и партнёров» эксклюзив
18:24 · Россия. Премьер-лига
Дуарте и Соболев снова тренируются со «Спартаком», Бабич продолжает восстанавливаться официально
18:20 · Россия. Премьер-лига
Кафанов – о Торопе: «Не думаю, что Славе придётся играть в маске всю жизнь»
17:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» расторгло контракт с воспитанником «Краснодара»
17:31 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА – о Торопе: «Вопрос о защитной маске сейчас не стоит»
17:19 · Россия. Премьер-лига
Адиев раскрыл секрет последних успехов «Ахмата»
17:11 · Россия. Премьер-лига
Шунин назвал переломный момент сезона для «Динамо»
17:07 · Россия. Премьер-лига
Известный агент готов поставить миллион на то, что «Спартак» станет чемпионом
Все новости
Рекомендуем