Булыкин: «Хочется, чтобы футбол наказал «Краснодар» и «Зенит»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о заключительных турах первенства России.

«Футболистам надо донести, что впереди два матча жизни. Руководство и тренерский штаб должны сделать всё, чтобы футболисты вышли очень замотивированным и отдались на 200% в этих играх. Тогда уже можно не смотреть, как сыграет «Зенит» или «Краснодар», — цитирует бывшего футболиста издание «Чемпионат».

По итогам 28 матчей «Динамо» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в копилке 53 очка.

На второй позиции располагается «Зенит», на счету которого 51 балл. В 29-м туре РПЛ «Динамо» сыграет дома с «Крыльями Советов», а «Зенит» встретится в гостях с «Ахматом».