Инсайдер Иван Карпов в своём информационном канале сообщил о том, что голкипер «Балтики» Евгений Латышонок близок к тому, чтобы перебраться в питерский «Зенит».

«Зенит» ведёт активную работу по трансферу 25-летнего вратаря «Балтики» — Латышонка. Переход еще до конца не согласован, но мои источники утверждают, что в Питере уже считают Евгения своим», - пишет Карпов.

Помимо этого, голкипера хочет и московский ЦСКА, у которого во вратарской обойме в основе опытнейший Игорь Акинфеев и молодой, но ныне тяжело травмированный Владислав Тороп.

Напомним, что на неделе Латышонок благодаря своим сейвам «протащил» «Балтику» в Суперфинал Кубка России. В главном матче турнира балтийцы сыграют, что очень иронично, с «Зенитом», рискующим завершить сезон без трофеев.