Булыкин: «Главное, чтобы Станкович и руководство были единым механизмом»

Дмитрий Булыкин, бывший российский форвард высказался о Деяне Станковиче, новом главном тренере московского «Спартака» и назвал то, что необходимо в дальнейшем тренеру для успешной работы.

«Исходя из его репутации и того, что он представляет братский нам народ, решение москвичи приняли неплохое. Второй вопрос в том, как он себя покажет. Главное, чтоб тренер с клубным руководством были единым механизмом», - говорит Булыкин Vprognoze.ru.

Приступит серб к своим обязанностям в начале следующего футбольного сезона. Ранее бывший партнёр Станковича по команде высказался о Деяне и о назначении специалиста в московский клуб.