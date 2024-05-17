Канчельскис признался, что его приятно удивила игра Тюкавина

Бывший игрок сборной Росиии Андрей Канчельскис высказался о форварде «Динамо» Константине Тюкавине.

«Даже до завершения чемпионата могу сразу сказать, что в этом сезоне РПЛ очень приятно удивил Тюкавин своей игрой. Очень качественную игру показывал молодой нападающий. Также неплохо показал себя Глушенков из «Локомотива», - цитирует бывшего игрока издание Legalbet.

В сезоне-2023/24 Тюкавин принял участие в 36 встречах во всех турнирах, забил 17 голов и записал на свой счет десять результативных передач.



