Бывший игрок «Црвены Звезды», лучший бомбардир чемпионата Сербии сезона-1997/1998 Саша Маркович специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил приход Деяна Станковича на тренерский мостик московского «Спартака».

«Я могу говорить о Деки часами, ха-ха. Он замечательный человек, мы шесть месяцев жили в одной комнате, когда играли за «Црвену Звезду». Он хороший сосед, отличный игрок и отличный человек. Теперь он уже серьёзный тренер. Я не сомневаюсь, что у него получится в «Спартаке». Станкович максималист, он требует от себя максимум и максимум от партнеров. Никто не хотел, чтобы он уходил с поста главного тренера «Црвены Звезды», но он не мог поступить иначе в той ситуации. «Спартак» похож на «Црвену Звезду», Станкович очень подходит команде», - сказал Маркович нашему корреспонденту.

Журналист из Венгрии: «Станкович — очень импульсивный тренер с большим сердцем»